В зоне спецоперации активные боевые действия идут в районе Доброполья в ДНР. Как сообщают с передовой, наши подразделения ликвидировали укрепрайон ВСУ к югу от населённого пункта и вышли к городской черте.

На Запорожском участке фронта по позициям врага бьёт российская артиллерия. Расчёты гаубиц "Мста-Б" точными выстрелами сорвали попытку боевиков провести ротацию.

В зоне ответственности "Восточной" группировки - действуют истребители-бомбардировщики Су-34. В ходе боевого вылета они нанесли удар, уничтожив опорный пункт и живую силу ВСУ.