Трамп пригрозил Зеленскому: "Заберём всё!"

США могут забрать у Украины все, что захотят. Об этом в телеэфире заявил Дональд Трамп. Таким образом американский лидер напомнил о скандальном соглашении по редкоземельным металлам, с большим трудом заключенном в прошлом году.

По словам президента США, Украина обладает богатыми природными ресурсами, которые могут принести Вашингтону гораздо большую выгоду, чем 300 миллиардов долларов, потраченных на киевский режим администрацией Байдена. Сделка предусматривает приоритетное право американских компаний на участие в проектах по добыче редкоземельных металлов и других украинских ресурсов.

В Верховной раде ранее отмечали, что соглашение ведёт к потере экономического суверенитета и не обеспечивает Киеву гарантии безопасности.