Суета в Сеуте: Европа расхлёбывает последствия миграционной политики

Обратный исход мигрантов в Марокко оставил больше вопросов, чем ответов. Около 70-ти тысяч нелегалов, по последним данным, покинули испанскую Сеуту. Но пересохший поток незваных гостей успел вызвать раскол в дружной европейской семье. Одни страны призывают исключить Испанию из Шенгена, другие усиливают охрану своих границ.

Мечта о выходных в Европе разбилась о суровую реальность. Проведя ночь на улицах и пляжах и вконец оголодав, армия мигрантов из Марокко поняла, что в испанской Сеуте им не рады.

Накануне, войдя в город с моря и суши, снося заборы с колючей проволокой, более 60-ти тысяч молодых людей сначала попытались отпраздновать победу, врываясь толпами в дома и магазины. Но тут подоспела военная полиция, а затем испанские власти подтянули бронетехнику и ввели армейские подразделения. Непрошеные гости нескончаемой вереницей потянулись обратно к марокканским погранпереходам.

Жители города, население которого всего за сутки увеличилось чуть ли не вдвое, тоже провели эту ночь без сна. А европейские партнёры Мадрида в испуге от произошедшего шлют ультиматумы. Италия закрыла въезд для испанцев. В этом премьера Мелони уже поддержали Дания и Швеция. Молниеносной высылки мигрантов требует глава Еврокомиссии. Франция разместила на границе военных.

Ещё больше достаётся испанскому премьеру Санчесу, который до сих пор активно лоббировал легализацию полумиллиона мигрантов. На митинге в Мадриде самый популярный лозунг "Уходи!".

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