Собянин в день рождения ВДНХ рассказал о масштабном обновлении выставки

Главная выставка страны отмечает День Рождения - ВДНХ исполняется 87 лет. О том, как как идёт масштабное обновление выставки, рассказал сегодня мэр Сергей Собянин в личном блоге.

Из 49-ти объектов культурного наследия федерального значения отреставрированы уже 42. В этом году завершится строительство комплекса "ВДНХ ЭКСПО" площадью почти 210 тысяч квадратных метров. Там будет семь экспозиционных залов, 44 пространства для конференций, а также площадка для концертов, форумов и деловых мероприятий.

Мэр отметил, что к концу десятилетия музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством страны.