Мишустин в Тыве отметил высокий экономический рост республики

Глава правительства Михаил Мишустин этот рабочий день проводит в республике Тыва. Это второй регион, который премьер-министр посетил в рамках поездки по Дальнему Востоку и Сибири.

Программа насыщенная. В Кызыле Мишустин посетил завод по производству железобетонных изделий "Восток". Это одно из системообразующих предприятий строительной отрасли региона. Также глава кабмина ознакомился с работой летнего пришкольного лагеря "Пифагор", пообщался с работниками и пациентами тувинского республиканского консультативно-диагностического центра.

За последние пять лет экономика республики показывает устойчивый рост, объём ВВП вырос вдвое. Об этом на встрече с премьером заявил глава региона Владислав Ховалыг. Михаил Мишустин, в свою очередь обратил внимание, что в республике действует индивидуальная программа социально экономического развития.

"Республика Тыва обладает серьёзным промышленным потенциалом. Это один из растущих индустриальных центров Сибири. Очень важно, чтобы реализация дала конкретные результаты для качества жизни людей, которые здесь проживают. И дала новый импульс для развития промышленности, индустриальных парков", - сказал глава правительства.