Лето в России: жара, ливни, град и смерч

В российских регионах устраняют последствия непогоды. Стихия бушевала на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. После сильных ливней в Приморском крае дороги оказались под водой. Путь автомобилистам преграждают реки: местами глубина - до полуметра, проехать невозможно. В посёлке Слинкино мощные потоки смыли мост. Разрушены дороги, повреждены электросети, подтоплены дома и огороды. В одном из районов для пострадавших развернули пункт временного размещения. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Тюмень проходит пик паводка. Уровень воды в реках Тура и Пышма превышает критическую отметку. На городской набережной размыло грунт. В городе наблюдаются проблемы с питьевой водой. К автоцистернам выстраиваются длинные очереди. В посёлках, где только готовятся встретить паводок, возводят дамбы и укрепляют берега.

А в Челябинске выпал град размером с яйцо. Разбиты окна автомобилей, пострадал урожай, а улицы в последний день июля покрыло слоем льда. Сильный град прошёл и в Иркутской области. А жители Курганской наблюдали опасное природное явление - мимо одной из деревень прошёл смерч.

Столица встречает последний месяц лета аномальной жарой. В воскресенье в Москве столбик термометра поднимется до 30 градусов. Но уже в начале следующей недели жара спадёт - погода будет по-летнему комфортной.