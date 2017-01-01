Московской программе реновации исполнилось 9 лет

Столичной программе реновации исполнилось девять лет. За это время она стала драйвером развития строительной отрасли и экономики страны, сегодня заявил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

Он подчеркнул: программа изменила подход к формированию жилых кварталов. На месте старых домов появляются современные здания с удобными планировками, уникальной архитектурой, благоустроенными дворами, безбарьерной средой и необходимой социальной инфраструктурой.

В эксплуатацию ввели уже больше 500 комплексов. Сейчас идёт проектирование и строительство ещё около 11 миллионов квадратных метров жилья.

Программа реновации жилья в Москве стартовала в 2017 году. Она направлена на улучшение жилищных условий жителей, снос малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957-1968 годах.