В США сделано заявление о возобновлении переговоров Москвы и Киева

В ближайшие недели США попытаются возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Дипломат пообещал, что скоро мир увидит некоторые усилия в направлении к миру между Москвой и Киевом. "Мы понимаем, что у обеих сторон есть довольно чёткие красные линии", - признал Рубио, но затем сослался на слова своего шефа, президента Дональда Трампа. Глава Белого дома недавно заявил: "Если вы видите возможность стать силой, которая придаст какой-то импульс мирным переговорам, давайте сделаем это".

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.