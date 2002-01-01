Мошенники взялись за ищущих бензин водителей

Аферисты начали обманывать водителей, ищущих бензин. Мошенники похищают деньги через фейковые приложения о расположении АЗС.

Преступные элементы распространяют в интернете фейковое приложение с расположением автозаправочных станций. С помощью этого софта они получают удалённый доступ к гаджетам россиян и похищают их личные данные и деньги с банковских карт, сообщает ТАСС.

Разработанное мошенниками приложение можно найти через поисковую систему. В связи с этим МВД России призывает скачивать приложения только из официальных интернет-магазинов и не открывать ссылки, ведущие на подозрительные сайты.