Освобождены ещё два посёлка в Харьковской и Запорожской областях

Армия России освободила Любицкое в Запорожской области и установила контроль над Ольговкой в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

За минувшие сутки БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам производства и хранения беспилотников, пунктам временной дислокации украинских войск в зоне СВО.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО сбили 15 управляемых авиабомб и 743 беспилотника противника. Всего с начала СВО российские военные уничтожили 194 261 дрон ВСУ.