В Москве пожилая пара отдала мошенникам 30 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули супругов-пенсионеров на 30 миллионов рублей. Началось всё с того, что 78-летняя женщина получила сообщение о взломе личного кабинета на портале госуслуг, сообщили в прокуратуре.

Параллельно с этим сообщением неизвестные прислали москвичке номер телефона для связи, как было написано, с компетентными органами. Напуганная пенсионерка перезвонила по указанному номеру, после чего телефонные мошенники, представляясь сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов, выведали у нее сведения о сбережениях.

Дальше в ход пошли новые запугивания о возбуждении уголовного дела и проведении обысков. В итоге для спасения средств москвичка и её супруг передали аферистам в общей сложности более 30 миллионов рублей.

Полиция ищет злоумышленников, дело находится на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.