Драма с убийством двух россиян в Таиланде получила продолжение

Премьер-министр Таиланда принёс извинения после шокирующего убийства Романа и Дианы Назимовых. Анутхин Чанвиракун заявил, что за гибель россиян виновные понесут максимально суровое наказание.

Глава правительства прибыл на место трагедии, затем посетил полицейский участок, где пообщался со следователями. Тела погибших россиян обнаружили в могиле глубиной метр. Эксперты также нашли останки ещё троих человек - мужчины, женщины и ребёнка, предположительно, они стали очевидцами зверского преступления и тоже были убиты.

Уроженцы Тюмени - 22-летняя девушка и её 17-летний брат исчезли в Паттайе утром 26 июля. Спустя несколько дней полицейским удалось найти подозреваемых. Те сразу признались, что убийство произошло во время ограбления. Ранее наше посольство в Таиланде выразило надежду на объективное и справедливое расследование.