Путин поздравил российских десантников с праздником

Сегодня исполняется 96 лет с момента образования Воздушно-десантных войск России. Свою славную историю голубые береты ведут со 2 августа 1930 года. Тогда их было всего 12-ть, а сейчас это - элита российской армии, тех кто служит и ушёл в запас - более миллиона.

Президент России поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником. Владимир Путин отметил умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию на спецоперации.

"Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества", - говорится в поздравлении главы государства.

Некоторые подразделения ВДВ встречают праздник на передовой в зоне спецоперации. На Добропольском направлении бойцы Псковского соединения продолжают освобождать населённые пункты ДНР. Недавно в составе малых штурмовых групп при поддержке войск беспилотных систем они выбили врага из укреплённых позиций в посёлке Шевченко.

В преддверии праздника в Запорожской области особо отличившиеся гвардейцы Ивановского десантного полка получили государственные награды. Их вручил командующий ВДВ Михаил Теплинский.