Путин отметил роль железнодорожников в снабжении войск на СВО

Сегодня в России отмечают День железнодорожника. После запуска первой стальной магистрали общегосударственного значения прошло 175 лет.

За это время протяжённость путей выросла почти до 90 тысяч километров. В планах - прокладка и обновление маршрутов в арктических широтах, расширение БАМа и Транссиба; создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а в дальнейшем целой такой системы.

Более 800 тысяч сотрудников отрасли и ветеранов с праздником поздравил Владимир Путин. Развитая транспортная сеть стала ключевым фактором экономического роста страны и её обороноспособности, отметил президент.

"Сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в СВО. Нередко с риском для жизни они доставляют жителям приграничья всё необходимое, восстанавливают сообщение на новых территориях Новороссии и Донбасса", - сказал глава государства.