В Запорожской области российская разведка выявила замаскированные в лесополосе пункты управления БПЛА боевиков. После подтверждения цели расчеты самоходок "Восточной" группировки нанесли серию точных ударов.

Ещё одним успехом на этом направлении стал срыв снабжения передовых подразделений ВСУ. Противник пытался доставить на передний край боеприпасы, продовольствие и дроны роботизированными комплексами. Но серия атак наших ударных беспилотников уничтожила 15 вражеских машин.

Небо над Донецком и его окрестностями в круглосуточном режиме прикрывают зенитчики группировки "Центр". Основные цели - беспилотники самолётного типа, которые боевики используют для разведки и нанесения ударов. Против них задействован целый арсенал средств: от стрелкового оружия и ПЗРК "Игла" до дронов-перехватчиков "Ёлка", поражающих цели воздушным тараном.

На Добропольском направлении бойцы Псковского соединения ВДВ продолжают освобождать населённые пункты ДНР. Недавно в составе малых штурмовых групп выбили врага из укрепленных позиций в посёлке Шевченко.

В преддверии Дня десантника в Запорожской области особо отличившимся гвардейцам Ивановского полка государственные награды вручил командующий ВДВ Михаил Теплинский.