В ночь на 2 августа силы ПВО России сбили 635 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 635 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 16 регионов и акватории двух морей - Азовского и Чёрного. Средства ПВО сработали в Московской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях, в Крыму и на Кубани.

В Саратовской области после атаки БПЛА возник пожар на промышленном предприятии, погибли два человека.