Нанесены удары по военным целям в украинских портах

В течение дня 1 августа российские военные продолжили наносить удары ударов по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре противника. Об этом сообщили в Минобороны.

В частности, поражены резервуары с ГСМ в Одессе и морской буксир в Николаеве. Топливо и судно использовались украинскими военными.

Ранее сообщалось, что ночью 1 августа были нанесены удары по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. В Днепропетровской области поражено здание "Новой почты", её ВСУ используют в своих интересах.