В ресторане в центре Москвы произошёл взрыв

В центре Москвы, на Кудринской площади около сталинской высотки прогремел взрыв. Предварительно, взорвалось газовое оборудование в одном из ресторанов. После этого там начался пожар.

Сообщается о нескольких пострадавших. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и полиции, а также пожарные расчёты.

О хлопке возле высотки на Кудринской площади пишет АГН "Москва". Агентство сообщает о пострадавших, но не называет их число.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места происшествия. На кадрах видно, что движение рядом с высоткой перекрыто, на место прибыли машины скорой помощи.