Взрыв в московском ресторане: последние новости

Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади, сообщили в столичном главке МВД России. Заведение расположено в одной из знаменитых сталинских высоток. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники оперативных служб.

В Следственном комитете, в свою очередь, сообщили, что точное количество погибших и пострадавших уточняется. Поступала информация, что взорвалось газовое оборудование на кухне. На сайте заведения указано, что сегодня оно было закрыто на банкет.

Движение для автомобилей временно закрывали на нескольких съездах у Садового кольца, сообщил столичный департамент транспорта. Сейчас ограничения постепенно снимаются. Ночной веломарафон по Садовому кольцу отменили, но несколько десятков успевших стартовать участников проехали часть маршрута.

Станции метро "Краснопресненская" и "Баррикадная", расположенные в районе происшествия, работают в штатном режиме, вход и выход не ограничивался, сообщает департамент транспорта Москвы.