Причиной взрыва в центре Москвы стало СВУ, сообщили в НАК

СВУ стало причиной взрыва в центре Москвы, в результате которого погибли три человека, ещё 21 пострадали, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.



"В ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении комитета.



Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в НАК.