Владимир Путин поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 2 августа поздравил работников и ветеранов российского железнодорожного транспорта.

В своем обращении он отметил, что работники РЖД ежедневно вносят вклад в ключевую для нашей страны стратегическую отрасль, а также оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции.

"Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое, восстанавливают сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса", — сказал Путин.

В последние годы ж/д инфраструктура России развивается благодаря ответственной работе сплоченной команды профессионалов, добавил президент.

Он также напомнил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург.