"Ради будущего благополучия всего мира": Трамп передумал атаковать Иран

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что передумал наносить мощный удар по Ирану ради достижения мирных договоренностей. Об этом он написал 2 августа в соцсети Truth Social.



По словам президента США, он готовил атаку на исламскую республику с таким потенциалом, "не наблюдавшимся со времен Второй мировой войны". От идеи его отговорили сам Иран и страны Ближнего Востока, утверждает глава Белого дома.



"Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к нам с просьбой воздержаться от любых нападений, поскольку достигнута договоренность об определенных условиях", — сказал он.



Договоренностями оказались, по словам Трампа, немедленное открытие Ормузского пролива и прекращение "ядерной угрозы" со стороны Тегерана.



Как заверил американский лидер, его решение поддержал и союзник Штатов — Израиль.



"Всем нужно приступить к работе и добиться результата", — подытожил президент США.