Трамп снова передумал бить по Ирану

Президент США Дональд Трамп несколько часов назад отменил запланированные удары по территории Ирана. Вашингтон готов пойти на такой шаг ради заключения быстрой сделки с Тегераном, написал американский лидер в своей социальной сети.

Трамп уточнил, что условия возможного соглашения включают немедленное и полное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы. Глава Белого дома заявил, что такое же решение принял и Израиль.

Ещё накануне ВВС США сбросили бомбу весом почти в тонну на жилой дом на острове Кешм. При атаке погибла семья из трёх человек. Военных объектов рядом с уничтоженным зданием не было, начато расследование.

В ответ КСИР выпустил баллистические ракеты по базе Пентагона в Иордании. Как утверждает иранская сторона, уничтожены три американских истребителя F-35 и ещё три повреждены.