Китай переживает сильнейшее наводнение

В китайской провинции Хэйлунцзян на границе с Амурской областью мощные ливни размыли железнодорожные пути и обрушили линии электропередачи. Полностью отменены поезда по нескольким направлениям в центральных и восточных районах страны.

Экстренные службы работают в круглосуточном режиме, но сроки восстановления движения пока не называют. За сутки выпало до ста миллиметров осадков. В провинции объявлен максимальный, красный уровень опасности.

Возможны оползни и разливы рек. В тысячах домов отсутствует электричество. Сильные дожди с грозами и шквальным ветром продолжатся и сегодня.