Ужасающие последствия: в Европе из-за жары горят леса и поля

В Европе продолжает расти площадь природных пожаров. Огнём пройдены уже более 430 тысяч гектаров, это в полтора раза больше чем площадь Люксембурга. Остановить пламя не могут во Франции, Испании, Греции. Горят жилые дома. Сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами.

На юго-востоке Франции лесные пожары угрожают скандальной винодельне шато "Мираваль", из-за которой судятся после развода голливудские звёзды Брэд Питт и Анжелина Джоли. Пожарные используют воду из озера в этом поместье. Стараются не допустить, чтобы оно исчезло в огне. В департаменте Жиронда свыше двухсот тысяч человек были эвакуированы, их разместили в выставочном центре Бордо.

А география рекордных пожаров расширяется с каждым днём. Полыхает Греция. На глазах уничтожаются леса. Сильно пострадала от пожаров Испания. В Венгрии из-за обмелевшего Дуная пришлось остановить судоходство, круизный лайнер сел на мель. Впервые в истории решили остановить единственную атомную станцию, обеспечивающую почти половину электроэнергии Венгрии.