Стало известно, кто попросил Трампа прекратить удары по Ирану

Президент США снова сменил гнев на милость и передумал бомбить Иран. Об этом Дональд Трамп сообщил на следующий день после обещаний обрушить на исламскую республику всю мощь своей армии. Перемену решения американский лидер объяснил вероятностью заключения новой сделки.

На этой неделе Трамп грозил невиданными ударами по иранской энергетической инфраструктуре. Посольства США в странах Ближнего Востока призвали американцев пересмотреть планы поездок в регион и быть готовыми к отмене рейсов, закрытию воздушного пространства и дальнейшей эскалации.

Издание Axios сообщает: наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман попросил Белый дом отказаться от новых ударов по Ирану. Озабоченность и недовольство ближневосточных союзников Вашингтона понятны: бряцает оружием Трамп, иранские ракеты и дроны летят по ним.

В самих Штатах начинают сомневаться в том, что война против Ирана приносит хоть какие-то дивиденды. "Эта война становится всё более непопулярной. Идёт шестой месяц конфликта, который, как обещал президент США, продлится не более шести недель. С тех пор погибли, как минимум, 18 американских солдат, ещё сотни ранены. Но Ормузский пролив закрыт, иранский режим остаётся у власти, а ведь изначально его уничтожение было одной из главных целей США", - говорит старший обозреватель CBS News Имтиаз Тияб.

На этом фоне в Техасе отдали последние почести военнослужащей, отдавшей жизнь за американо-израильские амбиции. 19-летняя Изабелаа Гонсалес погибла во время обстрела базы в Иордании. И чем больше таких прощальных церемоний, тем ниже одобрение действий Белого дома. Рейтинги Трампа - в режиме свободного падения. Уровень поддержки – 32%. Самый низкий показатель за два его президентских срока.