Вторжение мигрантов в Сеуту привело к обострению политической ситуации

Страсти снова кипят в испанской Сеуте. После неудавшегося многотысячного вторжения нелегалов из Марокко на улицы города вышли сторонники правых партий. Они выступают за радикальное ужесточение миграционных законов - самых лояльных в Евросоюзе.

Однако попытка провести митинг потерпела крах из-за ответной акции либералов. Разделять оппонентов пришлось полиции, которая второй день ищет и высылает из страны скрывающихся нелегалов. По оценкам, в городе ещё остаётся несколько тысяч выходцев из Марокко.

В море, на границе с Марокко, испанцы установили плавучее заграждение длиной в полкилометра. Во вторник 4 августа ситуацию в Сеуте и миграционные вызовы обсудят министры внутренних дел стран ЕС.