Собянин поздравил московских железнодорожников с праздником

Московских работников и ветеранов железнодорожной отрасли поздравил мэр Сергей Собянин в социальных сетях. Сегодня в России отмечается День железнодорожника.

Мэр подчеркнул: благодаря работе путейцев столица остаётся одним из самых удобных и динамичных мегаполисов мира. Особое внимание уделяется подготовке кадров. Флагманом в Москве выступает центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках. Там оборудовано 11 учебных лабораторий, где можно освоить 47 специальностей.

Также мэр рассказал, что к празднику подвели итоги голосования, во время которого москвичи выбирали название для поездов, курсирующих на МЦД и Ярославском направлении Московской железной дороги. Победило имя "Королёк".