В российских регионах идёт борьба с природными пожарами

Сразу в 13-ти российских регионах тушат природные пожары. В Якутии горит более 74-х тысяч гектаров леса. Сложная обстановка на Ямале. Там усиливают группировку специалистов Авиалесоохраны. А Южный Урал сражается с аномальной жарой, которая не покидает регион уже две недели.

Ямал затянут дымом. Площадь лесных пожаров превысила 26 тысяч гектаров. Огонь охватывает все новые территории. В тушении задействованы почти 700 человек и 16 воздушных судов. Группировку усилили 45 пожарных Авиалесоохраны из Карелии. Уже прибыли специалисты из Иркутской, Свердловской , Тюменской и Архангельской областей.

Обстановка - крайне сложная. Высокая температура, отсутствие осадков, сухие грозы, труднодоступная местность. Наземную технику применить невозможно, её даже доставить сюда нельзя. Так что с огнём борются либо с воздуха, либо вручную.

Похожая ситуация - и в Красноярском крае. Специалистам отдыхать некогда. Условия здесь - экстремальные. Только для самых стойких и выносливых. В Челябинске - тоже жарко. Настолько, что специалисты называют происходящее климатической аномалией. Температура за 30 держится уже вторую неделю. В некоторых районах области - под сорок. МЧС объявило четвёртый, предпоследний уровень опасности.