Москвичей пригласили на музыкальный фестиваль "Голоса наследников"

В Москве в Зелёном театре на ВДНХ проходит всероссийский музыкальный фестиваль "Голоса наследников". Он открылся концертом "Песни военных лет" Академического ансамбля имени Александрова.

Музыканты исполнили известные произведения, созданные во время Великой Отечественной, а в финале прозвучали "Катюша" и "Подмосковные вечера".

Жителей и гостей столицы до 4 августа ждут ещё три концерта. Каждый посвящён отдельному этапу советской музыкальной культуры. Кроме того, на площадке фестиваля пройдёт шахматный турнир для всех желающих, а также будут открыты тематические фотозоны и сувенирные лавки.