Силы ПВО России сбили за сутки 1 158 беспилотников противника. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны.

За последние 24 часа наши военные нанесли удары по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Украинские подразделения потеряли за это время около 1 415 человек.

Утром стало известно, что ночные удары российских военных пришлись по морским объектам на Украине. В Одессе уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в Николаеве - морской буксир, переоборудованный для применения беспилотников.