Собянин выразил соболезнования родным погибших во время взрыва в ресторане

Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших во время взрыва в ресторане в центре Москвы, который произошёл вечером 1 августа.

Мэр назвал его жестоким террористическим актом и сообщил, что в столичных больницах оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, указал мэр и пообещал, что виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание.

Накануне, 1 августа на летней веранде ресторана, расположенного в сталинской высотке на Кудринской площади, произошёл взрыв. Его устроила женщина, на входе её остановил охранник, после чего сработало взрывное устройство. Погибли три человека, более десяти получили травмы различной степени тяжести.