К Земле летит облако солнечной плазмы среднего размера. Ожидается первая в наступившем августе магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Учёные говорят, что пик активности прогнозируется вечером 2 августа. Выброс плазмы явно направлен в сторону от планеты, но, по расчётам специалистов, заденет Землю краем.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.