Лихачёв рассказал о сложной ситуации на Запорожской АЭС

Дрон ВСУ атаковал галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС. Пострадавших нет, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачёв. По словам главы корпорации, удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока.

Лихачёв также сказал, что обстрелы Энергодара и района Запорожской АЭС продолжаются ежедневно - страдают и гибнут мирные жители. На этой неделе удары пришлись по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на станции, а также по гражданской инфраструктуре, пожарной части и объектам ЖКХ города атомщиков Энергодара.

Доставка гуманитарных грузов в Энергодар осложняется продолжающимися атаками на транспорт и дороги, но небольшая часть прибыла в город, рассказал Лихачёв.

Как выразился глава "Росатома", Киев кошмарит Энергодар, пытаясь сделать жизнь людей невыносимой. Лихачёв выразил надежду на то, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет в ближайшее время посетить Энергодар и увидеть реальное положение дел, сообщает ТАСС.