В США выявлен опасный вирус: Роспотребнадзор сделал заявление

Вируса Бурбон в России нет. С таким заявлением выступил Роспотребнадзор.

Ведомство отреагировало на информацию о появлении заболевших в Нью-Йорке. Объявлено, что в России нет подтверждённых данных о циркуляции вируса Бурбон.

"Вид клеща-переносчика Amblyomma americanum не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России, и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки", - сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее в Нью‑Йорке был выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон. Это редкая клещевая инфекция, против которой человечество пока не создало вакцину. Среди симптомов заражения - высокая температура, головная боль, сыпь на теле, тошнота и рвота.