Москвичка отдала мошенникам 12 миллионов рублей после звонка из поликлиники

В Москве задержана курьер телефонных мошенников, обманувших мать и дочь на 12 миллионов рулей. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу.

Началось всё с того, что 18-летней москвичке позвонили якобы из поликлиники для обновления личных данных. После этого раздался звонок от неизвестных, которые сообщили девушке, что она спонсирует противоправную деятельность.

Для освобождения от уголовной ответственности ей предложили провести "онлайн-обыск" квартиры и задекларировать имеющиеся дома деньги. Что на и сделала. Потом потерпевшая собрала сбережения – валюту и золотые монеты – и передала их неизвестной. Сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.

В полицию обратилась мать девушки. Правоохранительные органы задержали курьера и ведут расследование.