В Николаеве уничтожен буксир с безэкипажными катерами ВСУ

Днём 2 августа российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре и судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

В Чёрном море поражён сухогруз, перевозивший грузы военного назначения; в Николаеве – ещё три судна, среди которых был буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Утром сообщалось, что ночные удары российских военных пришлись по морским объектам на Украине. В Одессе уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в Николаеве - морской буксир, переоборудованный для применения беспилотников.