Стало известно о новых подвигах героев СВО

Примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Ефрейтор Антон Бронников во время зачистки опорного пункта уничтожил вражеские огневые точки и блокировал попытку противника покинуть форпост. В результате наши штурмовики ликвидировали всех боевиков без потерь среди личного состава.

Ефрейтор Артём Леденёв во время захвата опорного пункта попал под пулемётный огонь. Под прикрытием товарищей он обошёл позиции противника с фланга и метким броском гранаты - уничтожил расчёт. Наши штурмовики перешли в атаку. Артём, оказывая им огневую поддержку, ликвидировал живую силу ВСУ. Форпост был захвачен и удержан до прибытия подкрепления.