Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 3 августа, 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

Источники ранее рассказали, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский стремится усугубить атаки укронацистов на Россию — с этой целью он просил президента США Дональда Трампа разрешить ВСУ задействовать систему спутниковой связи Starlink в планировании и осуществлении ударов по российской территории. Трамп ответа пока не давал.

В Министерстве иностранных дел России указывали на то, что пестуемый странами Запада киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов. Необандеровцы не только бьют по гражданскому транспорту, жилым домам, учреждениям жизнеобеспечения и образования, магазинам. Дроны ВСУ разбрасывают сотни противопехотных мин "Лепесток", чтобы добиться еще большего числа жертв среди мирного населения.