Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесли новые удары по военным целям на Украине. Сообщается о взрывах в Днепропетровске и Чернигове. Наступление по всем фронтам идет в зоне спецоперации.

При поддержке авиации и артиллерии штурмовые отряды уверенно продвигаются в глубину обороны ВСУ. Это Запорожская область. По пункту временной дислокации противника, оборудованному в жилой застройке, бьет "Гиацинт".

Несколько выстрелов - и боевики, которые ждали переброски на передовую, ликвидированы. А вот кадры боёв за село Светлое в ДНР. В конце июля оно полностью перешло под контроль российских войск, что открыло нам дорогу на Доброполье.

Врага атаковали в три этапа и на земле, и в воздухе. В режиме реального времени действия боевых расчётов координировали операторы беспилотников.