Билан нелепо оправдался за провал со сценой: "Мы не просто увидели концерт..." Фанаты напомнили, что вообще-то не увидели

Концерт Димы Билана на "ВТБ Арене" закончился громким скандалом. После шоу "Твой №1" зрители начали массово жаловаться на организацию выступления. По словам посетителей фан-зоны, за билеты у сцены они заплатили огромные деньги, но в итоге почти не видели ни самого Билана, ни шоу.

Причиной стала гигантская сцена. Она была настолько высокой, что зрители в первых рядах почти весь концерт могли лицезреть только саму конструкцию с огромными экранами и лишь изредка — голову Билана. На экраны фанаты тоже жаловались — периодически они рябили или вовсе переставали работать.

Многие выкладывали в социальных сетях ролики, в которых со слезами на глазах рассказывали, что приехали из других городов за большие деньги. Впрочем, нашлись и защитники артиста, которые советовали недовольным "просто отойти подальше от сцены".

Сам Билан, который обычно довольно общителен в соцсетях, молчал целые сутки. В воскресенье его пиарщики начали репостить видео с восторженными отзывами зрителей, которые заодно недоумевали над реакцией недовольных. Ближе к вечеру в запрещенной соцсети Instagram появился пост, в котором певец туманно рассуждал о новом опыте, большом эксперименте и истории, которую он вершит.

"Главное понимать: мы вместе с вами не просто увидели концерт. Мы стали частью большого эксперименты и по-настоящему вершили историю", - написал Билан, пообещав "разобраться с ситуацией".

В комментариях к посту возмущенные фанаты напомнили певцу, что вообще-то они ничего не увидели.

"Слово "извините" я так и не нашла", "А людям, которые вас не увидели, деньги вернут?", "Люди пришли на тебя посмотреть, а не забор шестиметровый", "Люди хотели концерт посмотреть, а не быть частью эксперимента", - пишут поклонники.