Трамп передумал атаковать Иран и анонсировал новые переговоры

Президент США Дональд Трамп утверждает, что у США и Ирана состоится новый раунд переговоров по мирной сделке в понедельник, 3 августа.



"Мы разговариваем с ними. Переговоры начнутся завтра во второй половине дня. Это спасёт много жизней", — сказал он журналистам на борту президентского самолета.



Американский лидер отметил, что ранее планировал мощную атаку на Иран, но отменил её в том числе по просьбе самого Тегерана.



"Меня попросили [отменить удары по Ирану] Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Иран... Мы готовы начать в любой момент, когда захотим", — признался Трамп.



Анонсируя переговоры, глава Белого дома объяснил, что США готовят сделку по открытию Ормузского пролива, контроль над которым сейчас, по словам иранских властей, держит исламская республика. После неё Трамп пообещал договоренность по денуклеаризации Ирана.