Мощный паводок подтопил 16 домов в Приморье

16 домов и 182 участка оказались под водой в Приморье в результате сильных ливней, сообщает МЧС РФ по региону.

"На контроле ликвидация последствий прохождения комплекса опасных явлений: нарушение электроснабжения в Анучинском округе, затопление 16 жилых домов в муниципальном округе Спасске-Дальнем и 182 приусадебных участков в четырех муниципалитетах края, нарушение транспортного сообщения в семи округах", — говорится в сообщении министерства.

Подчеркивается, что на реках региона продолжается прохождение дождевых паводков высотой подъема уровня воды на 0,7–2,2 метра, на реке Спасовка — до 4 метров.

За прошедшие сутки наиболее интенсивные подъемы уровня воды отмечались в бассейнах рек Уссури и озере Ханка, отметило МЧС.

В Приморье с первых дней августа действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами по региону подмыло дороги. Также обильные осадки обрушили два моста в Михайловском и Шкотовском округах.