На Северном флоте прошли масштабные учения

На Северном флоте провели масштабные учения. В акваторию Баренцева моря вышли ударные корабельные группы. В воздух поднялись истребители, ракетоносцы и бомбардировщики. С суши условного врага атаковал береговой комплекс "Бастион".

Фрегат "Адмирал Головко" и крейсер "Маршал Устинов" ударили по условному противнику крылатыми ракетами "Калибр" и "Вулкан". Атомная субмарина "Орёл" из подводного положения выпустила по заданными мишеням три ракеты "Гранит".

А расчеты ракетного дивизиона, дислоцированного на полуострове Рыбачий, ударили противокорабельной ракетой "Оникс". В ходе учений были также проведены артиллерийские стрельбы и манёвры авиационных групп.