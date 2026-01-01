Трамп сделал обнадеживающее заявление о новых переговорах с Ираном

Новые мирные переговоры между США и Ираном стартуют уже в понедельник, 3 августа. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

Политик отметил, что дал согласие на очередную попытку урегулировать разногласия с иранской республикой путем переговоров по просьбам государств Персидского залива: ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии.

О переговорах, по утверждению Дональда Трампа, просил и Тегеран, поэтому "мы будем разговаривать". При этом американский лидер заверил, что предпочел бы договориться мирно, поскольку ему "не нравится убивать людей" (цитаты по "Интерфаксу").

Никаких дедлайнов по заключению мира с Ираном Трамп не называет. Однако представители деловых кругов торопят президента Соединенных Штатов, указывая на сокрушительные для экономики последствия войны на Ближнем Востоке. Глава нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт предупредил о "в высшей степени реальных" рисках для мировой нефтяной промышленности, назвав положение на энергетических рынках хрупким и неопределенным, сообщает ТАСС.

Мировые цены на нефть уже отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о новых переговорах с Ираном — котировки снижаются с началом новой недели более чем на 5%.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, которого цитируют "Известия", не исключил, что американо-иранский конфликт может завершиться до конца 2026 года или в начале 2027 года. Сенатор отметил, что этого требует логика развития событий — странам Ближнего Востока некомфортно в условиях противостояния.