Таиланд распорядился усилить безопасность туристов после убийства россиян

Убийство двух граждан России в Паттайе нанесло удар по имиджу Таиланда как туристического направления.

Об этом заявил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу. Он и премьер-министр Таиланда позвонили российскому послу, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством Дианы и Романа Назимовых.

"Это был шок для каждого тайца, когда мы услышали об убийстве Назимовых. Это тем более шокирует, когда речь идет об убийстве таких молодых людей!", - сказал он на брифинге в Бангкоке.

Теперь задача Таиланда – не допустить повторения подобных инцидентов и восстановить престиж страны в глазах туристов, обеспечив им должную безопасность.

26 июля на юге Паттайи бесследно пропали брат и сестра 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман Назимов. Утром они сели на мотоцикл и уехали неизвестном направлении. Спустя 20 минут мать получила сообщение от дочери с единственным словом Urgent! ("Срочно!"), женщина обратилась в полицию.

29 июля мотоцикл детей нашли закопанным в лесу в 200 метрах от трассы недалеко от небольшого поселка. Наводку дали местные жители, которые заметили четырех подозрительных мужчин с лопатами, уходивших от места происшествия.

По делу 31 июля были задержаны двое подозреваемых – недавно освободившиеся из тюрьмы 43-летний Тана Кертдонг (также известный как Понг) и 39-летний Тонгчай Сринил (Тонг). Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла. Злоумышленники сначала застрелили брата, после чего забили до смерти его сестру. Тела они закопали в лесу в районе Хуай-Яй. В могиле вместе с молодыми людьми правоохранители обнаружили тела еще трех человек – мужчины, женщины и ребенка. Предположительно, семья стала свидетелями расправы над россиянами.

Подозреваемые арестованы, суд отказался отпускать их под залог. По словам премьер-министра Таиланда, следствие и судебный процесс будут вестись по законам страны со всей строгостью, а виновные получат самое суровое наказание. Политик напомнил, что в Таиланде сохраняется смертная казнь, и правительство готово обеспечить ее реальное исполнение в отношении особо опасных рецидивистов.