"Не дает спокойно жить": Омаров намекнул на козни Бородиной после скандала с женой

Молодую супругу Курбана Омарова Валерию заподозрили в "серой" косметологии. Якобы она работает не на оригинальном аппарате. Дело дошло до полиции. За Валерию вступился супруг. Он заявил, что они добровольно поехали в отделение с представителями правоохранительных органов.

Курбан уверен, что этот неприятный инцидент в косметологическом кабинете его жены произошел не случайно. "Вся эта ситуация случилась из-за моего выбора в прошлом, который я делал. И сейчас этот выбор до сих пор не дает спокойно жить. И, к сожалению, ты тоже страдаешь", — заявил Омаров.

В Сети комментаторы уверены, что таким образом он намекнул на свою экс-супругу Ксению Бородину.

Тем не менее, скандал не сильно отразился на Курбане и Валерии. Супруги устроили семейные посиделки. Омаров во всем поддерживает любимую женщину и даже ласково называет ее золушкой.

Напомним, что в свое время Курбан Омаров изменял Ксении Бородиной именно с Валерией. Позже он признавался, что чувствует вину за случившееся. Отметим, что в настоящее время Курбан и Валерия воспитывают маленького сына.

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