Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения требовались Западу лишь для перевооружения Украины. Об этом рассказали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые пообщались с Меркель и узнали от нее подробности договоренностей.

По словам пранкеров, добиться признания было непросто: прошло несколько недель, прежде чем экс-канцлер согласилась пообщаться, хотя звонили ей от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Меркель предоставила своего переводчика и просила сохранить в тайне всё, что скажет.

Тем не менее, Вован и Лексус предали огласке слова Меркель о том, что "Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием" (цитаты по РИА Новости).

Российский лидер Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Запад обманул нашу страну: Минские договоренности не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина. В Кремле также отмечали, что игнорирование Минских соглашений западными партнерами стало предтечей специальной военной операции.

Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева также указала, что Запад не был сторонним наблюдателем разворачивавшихся трагических событий. Напротив, именно он все эти годы вскармливал киевский режим, под прикрытием Минских соглашений накачивал Украину оружием и в итоге превратил ее в плацдарм для войны с Россией.