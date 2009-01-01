Анна Курникова в Америке живет как королева

Уже много лет Анна Курникова живет в США. Более 20 лет российская теннисистка счастлива с испанским певцом Энрике Иглесиасом.

Начинался роман со скандала. Россиянку позвали сняться в клипе испанца на песню Escape. По сценарию певец должен был поцеловать теннисистку, но в самый ответственный момент артист вдруг закатил истерику, мол, у Анны прыщик на лице, не буду к ней прикасаться. Бурное выяснения отношений привело к роману.

Сегодня Курникову и Иглесиаса называют одной из самых красивых и крепких пар шоу-бизнеса. Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют свои чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем.

У пары есть шикарная недвижимость в Майами. Особняк Анны и Энрике расположен на закрытом полуострове Bay Point в заливе Бискейн. Участок площадью 63 сотки пара приобрела еще в 2009 году. Сегодня стоимость поместья оценивается примерно в 50 миллионов долларов — более четырех миллиардов рублей.

Bay Point считается одним из самых престижных закрытых районов Майами. Попасть на полуостров можно только через контрольно-пропускной пункт, а собственные причалы позволяют владельцам домов выходить в залив Бискейн прямо со своего участка. Местные жители называют Курникову и Иглесиаса "королями" полуострова, поскольку они входят в число старейших резидентов элитного комплекса, передает Starhit.

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