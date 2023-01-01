Техника ВСУ горит и взрывается в Дружковке и Краматорске

Критическая ситуация для противника - в Краматорском районе. Наши бойцы стремительно продвигаются к городу Дружковка. Это один из последних крупных узлов логистики неонацистов в ДНР. Десантники и мотострелки закрепились в прилегающих посёлках.

Один снаряд ушел точно в блиндаж. Затем еще один. Уже в замаскированные в лесу траншеи. Среди деревьев - яркие вспышки - это детонирует боекомплект. Зарево фиксирует оператор дрона разведчика. И сообщает танкистам - есть прямые попадания.

Это юго-западные окраины Торецкого. Небольшое село с февраля 2023 года несколько раз переходило из рук в руки. Но теперь оно полностью и окончательно под контролем российских войск.

Освобожден и поселок Светлое. Бойцы рассказывают - националисты огрызались в основном дронами. А при первой же опасности вступить в стрелковый бой тут же откатывались. Последние опорные пункты ВСУ за окраинами Торецкого и Светлого накануне сровняли с землей танки и батареи реактивных установок.

Освобождение этих населённых пунктов открывает российским войскам дорогу на Дружковку. Город, превращенный ВСУ в укрепрайон. Но сегодня это только звучит грозно.

На самом деле, дружковский бастион уже начал рассыпаться. Авиация, гаубицы и дроны бьют по позициям противника круглосуточно. На языке военных это называется - размягчить оборону. Проще говоря, тысячами прицельных ударов, разрушить главную линию рубежей, подавить критически важные огневые точки, выбить противника с высот. И обязательно - полностью отрезать пути снабжения. То есть посадить бандеровцев на голодный паек. Чтобы экономить приходилось на каждом патроне и куске хлеба.

Вот как выглядит эта работа в действии. Практически все дороги в Дружковку - уже под контролем российских дронов. Теперь важно перехватить инициативу в воздухе. Сегодня это едва ли ни единственный путь, которым ВСУ еще могут перебрасывать в город провиант и боеприпасы. Но с каждым разом сбитых беспилотников с грузами становится все больше. Как и точек на земле, где националисты их собирались встречать.

Впрочем, техника ВСУ горит и взрывается не только в Дружковке. Но и Краматорске. Вот операторы ведут дрон к грузовику - точно в бензобак. А на этих кадрах - ликвидация военных машин, специально припаркованных между жилыми домами. Прятаться за спинами мирных жителей для ВСУ уже обычное дело.